"Московский патруль": полицейские задержали подозреваемых в сбыте подделок

В Москве полицейские задержали двух подозреваемых в сбыте подделок. По данным следствия, мужчины расплачивались фальшивыми купюрами номиналом 5 000 рублей.

В отношении задержанных следователи возбудили уголовное дело. На время следствия фигурантов отправили под подписку о невыезде. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

