"Московский патруль": Верховный суд поддержал решение о возбуждении дела против Хахалевой

Верховный суд России поддержал решение о возбуждении в отношении судьи из Краснодара Елены Хахалевой уголовного дела о мошенничестве и служебном подлоге. Ранее этого потребовал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Несколько лет назад Хахалева получила широкую известность в социальных сетях после видео со свадьбы ее дочери. Молодоженов поздравляли Иосиф Кобзон, Николай Басков, Валерий Меладзе и Вера Брежнева. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

