"Московский патруль": салон сотовой связи обокрали в столице

Дорогую технику украли из салона сотовой связи на юго-востоке Москвы. Общий объем ущерба оценивается в 120 тысяч рублей.

Фигуранту уголовного дела грозит до пяти лет тюрьмы. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

