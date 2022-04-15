"Московский патруль": полицейские задержали подозреваемого в краже из ювелирного

Столичные полицейские задержали подозреваемого в краже из ювелирного магазина.

Преступление попало в объектив камер наблюдения. На записях видно, как молодой человек внимательно рассматривает золотые цепочки. С выбором ему помогает продавец. Он примеряет украшения и просит показать другие изделия. А подобрав удобный момент, прячет цепочку в кулак и уходит. Позже вероятного преступника задержали полицейские. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.