"Московский патруль": суд рассмотрел жалобу Волочковой в адрес Большого театра

Анастасия Волочкова не получит 200 миллионов рублей от Большого театра. Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу балерины и решил, что ей никто не должен.

За что бывшая прима требовала такую крупную сумму? И как отреагировала на очередной неудачный пируэт судьбы? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

