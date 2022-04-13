"Московский патруль": суд рассмотрит дело об удержании трех девушек в квартире

В столице в ближайшее время начнется суд над предполагаемым насильником, который удерживал в своей квартире трех девушек. Одна из них, чтобы спастись, выпрыгнула из окна четвертого этажа.

Громкая история произошла в декабре прошлого года в престижном жилом комплексе на северо-западе Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

