"Московский патруль": полицейские задержали подозреваемого в краже денег у пенсионерки

Полицейские задержали подозреваемого в краже денег у пенсионерки из Москвы.

Старушка попросила мужчину, который арендовал у нее комнату, помочь со сменой тарифа мобильной связи. Он любезно согласился, но сразу же нашел способ поживиться. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

