"Московский патруль": суд арестовал директора крупного столичного парка

Преображенский суд Москвы арестовал директора крупного столичного парка. Его обвиняют в получении взятки. Фигурантом уголовного дела стал Олег Адащик.

По версии следствия, деньги директор парка "Кузьминки-Люблино" планировал получить за общее покровительство по службе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

