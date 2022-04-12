"Московский патруль": обманутые дольщики ЖК "Лайково" не дождались своих квартир

Десять лет в ожидании квартиры. Грустный юбилей ждет дольщиков скандально-известного жилого комплекса "Лайково", который находится в Одинцовском районе Подмосковья.

Еще недавно была надежда, что долгострой будет наконец-то завершен, и люди въедут в новые квартиры. Но этого снова не произошло. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.