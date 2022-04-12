"Московский патруль": сотрудники ФСБ задержали сторонника "Правого сектора"

В Подмосковье сотрудники ФСБ и полиции задержали сторонника запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор".

Им оказался уроженец столицы, который несколько лет назад переехал на Украину и сменил гражданство. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.