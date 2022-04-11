"Московский патруль": смертельное ДТП с участием каршеринга произошло в столице

В Москве разбираются в деталях смертельного ДТП с участием автомобиля каршеринговой фирмы. Водитель влетел в здание электроподстанции, после чего машина перевернулась. Погибли три человека.

В столичной Госавтоинспекции отметили, что машины с поминутной арендой снова находятся в лидерах по количеству аварий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.