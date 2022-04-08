"Московский патруль": полицейские обнаружили подпольный алко-маркет

Минувшей ночью во время проверки круглосуточного магазина совместно с полицией, недобросовестные коммерсанты пытались подкупить съемочную группу телеканала Москва 24. Они предлагали деньги, чтобы репортаж не вышел в эфир.

Уточняется, что в данном магазине продают алкоголь круглосуточно, и незаконный факт продажи, после 11 вечера, предположительно, контрафактного спиртного зафиксировали общественники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.