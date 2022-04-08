"Московский патруль": суд начал рассматривать дело экс-министра Абызова

В Москве начали рассматривать дело бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова.

В деле также фигурируют и его предполагаемые подельники. Их обвиняют в создании преступного сообщества и пропажи из российской казны более 32 миллиардов рублей.

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