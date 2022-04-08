"Московский патруль": полиция задержала пару, которая напала на 79-летнюю пенсионерку

Полицейские Басманного района задержали пару, которая напала на 79-летнюю пенсионерку.

В МВД сообщили, что злоумышленник повалил пожилую женщину на землю, ударил сумкой и попытался отнять деньги силой. Противоправное деяние пресекли заметившее произошедшее молодые люди, которые спугнули грабителей и позвонили в полицию.

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