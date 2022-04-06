"Московский патруль": массовая драка произошла в подмосковных Люберцах

В подмосковных Люберцах конфликт между жителями общежития перерос из словесной перепалки в массовую драку. В разгар потасовки кто-то из оппонентов достал пистолет.

Полицейские быстро задержали всех участников потасовки и изъяли травматический пистолет. Стрелявшим оказался 33-летний уроженец Калмыкии. Уже в отделении он рассказал, что конфликт произошел на бытовой почве во время ужина. Хотели все решить в ходе переговоров, но соседи, пользуясь численным преимуществом, стали распускать руки, и единственный способ сохранить здоровье был предупредительный выстрел.

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