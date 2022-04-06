"Московский патруль": полиция задержала мужчин, травивших и обворовывавших москвичей

В столице задержали двух ранее судимых мужчин, которые, по версии следствия, травили и обворовывали москвичей.

Себе в жертвы они выбирали подвыпивших граждан на выходе из ночного клуба. Представлялись таксистами и предлагали довезти до дома.

Оба фигуранта на данный момент находятся под арестом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.