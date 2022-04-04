"Московский патруль": столичные оперативники задержали серийного похитителя телефонов

Столичные оперативники задержали серийного похитителя мобильных телефонов.

Кроме того, доставленный в отдел полиции мужчина предложил оперуполномоченному уголовного розыска денежные средства в размере 31 тысячи рублей за не привлечение его к уголовной ответственности за совершенные кражи.

Несмотря на то что полицейский предупредил злоумышленника о незаконности его действий, он положил деньги на стол, после чего был задержан. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

