"Московский патруль": правоохранители ликвидировали группу телефонных аферистов

В столице сотрудники уголовного розыска ликвидировали группу телефонных аферистов. По версии следствия, мужчина в паре с женщиной наживались за счет пожилых людей.

Уточняется, что злоумышленники обещали пенсионные выплаты или компенсации за путевки в санаторий. Однако в итоге они крали деньги с банковских карт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.