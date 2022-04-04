"Московский патруль": подпольный цех обнаружили в подмосковном Ногинске

В подмосковном Ногинске полицейские обнаружили подпольный цех, в котором спали, ели, а также работали 30 иностранцев. Уточняется, что все они находились в стране незаконно.

Что готовили на нелегальном производстве и кто уже получил штраф и обратный билет на Родину – в эфире телеканала Москва 24.