"Московский патруль": суд в Москве вынес приговор сиделке, убившей преподавателя ВГИКа

В столице вынесли приговор 70-летней сиделке, которая расправилась с преподавателем ВГИКа. Она пробудет в исправительной колонии общего режима 10 лет.

Из-за чего женщина решилась на убийство заслуженного педагога? И что за маскарад с переодеванием она придумала, чтобы избежать наказания? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

