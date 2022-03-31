"Московский патруль": в Москве задержали активистов, нападавших на автомобилистов

В Москве суд арестовал активистов, которые ради сомнительной популярности в Сети, устраивали провокации и нападали на автомобилистов. В программу "Московский патруль" обратились уже несколько пострадавших водителей, которые добиваются возбуждения уголовного дела о хулиганстве.

Правда ли, что вероятный организатор дорожных конфликтов смогла сбежать после решения суда? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

