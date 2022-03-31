"Московский патруль": арсенал оружия обнаружили у жителя Подмосковья

У жителя подмосковного города Электроугли обнаружили в квартире внушительный арсенал оружия. В ходе обысков у него изъяли несколько револьверов, ружья, пистолет и около 200 патронов различного калибра.

На допросе мужчина заявил, что коллекционирует оружие, однако полицейские ему не поверили. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

