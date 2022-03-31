"Московский патруль": хоккейный матч в поддержку жителей Донбасса прошел в Чехове

В подмосковном Чехове при поддержке силовиков, местных властей и предпринимателей состоялся благотворительный хоккейный матч. В рамках мероприятия удалось собрать десять миллионов рублей на поддержку жителей Донбасса.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

