"Московский патруль": в Москве задержали вероятных воров-домушников

В столице по горячим следам задержали вероятных квартирных воров. Их поймали в момент, когда те возвращались с очередной кражи. Оперативники заблокировали машину сообщников, вытащили их из салона и скрутили.

В автомобиле нашли ворованное имущество почти на 1,5 миллиона рублей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

