"Московский патруль": в Москве задержали объявленного в розыск блогера Запирова

Блогера-миллионника Хизри Запирова, который находился в федеральном розыске за мошенничество, задержали столичные полицейские. Все это время пранкер не прекращал снимать и выкладывать в интернет скандальные ролики, в которых издевался над людьми.

О том, как блогер может быть связан с незаконными ставками на спорт, – в сюжете телеканала Москва 24.

