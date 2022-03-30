"Московский патруль": ФСБ задержала в России 60 украинских неонацистов

Сотрудники ФСБ задержали 60 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки. Масштабная спецоперация прошла в Москве, Подмосковье и еще более чем в 20 регионах России.

О том, чем занимались участники незаконного объединения и что нашли у них во время обысков, – в сюжете телеканала Москва 24.

