"Московский патруль": в Москве задержали подозреваемого в краже телефона у бармена

Столичные полицейские задержали подозреваемого в краже мобильного телефона у бармена одного из столичных ресторанов. Преступление попало в объектив камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как к барной стойке подошел неизвестный мужчина, который решил воспользоваться отсутствием персонала на месте и забрал чужой телефон. К моменту своего задержания он, однако, уже успел продать гаджет. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

