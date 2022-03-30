"Московский патруль": в Подмосковье задержали автомобиль вероятного наркокурьера

В Подмосковье сотрудники Госавтоинспекции задержали вероятного нарко-курьера. Инспекторы остановили автомобиль, которым управлял этот мужчина.

Во время общения он сильно нервничал, поэтому полицейские решили тщательно досмотреть машину. В салоне они обнаружили три свертка с белым порошком общей массой больше одного килограмма. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

