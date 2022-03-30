"Московский патруль": жителям Подмосковья, которым угрожал сосед, отказали в помощи

В феврале этого года семья Тишаевых из коттеджного поселка "Красновидово 2" в Истринском районе Подмосковья обратилась в программу "Московский патруль". Сосед супружеской пары угрожал им пистолетом после того, как Александр Тишаев сделал замечание его сыну: тот попросил мальчика не гулять с собакой у его дома.

Несмотря на травмы, нанесенные Александру соседом, правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело. О том, почему так произошло, – в сюжете телеканала Москва 24.

