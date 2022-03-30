"Московский патруль": мини-заводов суррогатного алкоголя обнаружили в Подмосковье

В Подмосковье сотрудники МВД и Росгвардии обнаружили подпольное производство суррогатного алкоголя. В ходе оперативных мероприятий они изъяли порядка 150 контрафактной продукции, имитировавшей известные бренды.

Сумма изъятой продукции составила 100 миллионов рублей. Задержаны семь предполагаемых организаторов незаконного бизнеса. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

