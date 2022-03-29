"Московский патруль": табачные магазины Москвы проверили на соблюдение нового закона

Стики для систем нагревания табака теперь должны продаваться по новым правилам – отныне они подлежат обязательной маркировке. Изменения вступили в силу 1 марта.

Тем не менее, не все продавцы соблюдают закон. В небольших лавках зачастую вообще не могут объяснить, откуда товар и безопасен ли он. О том, как табачные магазины соблюдают новый закон – в сюжете телеканала Москва 24.

