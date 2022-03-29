"Московский патруль": десятки московских студентов стали жертвами мошенника

Десятки студентов известного московского вуза доверились вероятному мошеннику и теперь вынуждены выплачивать крупные суммы денег за чужие смартфоны. Со всеми случилась схожая история: новый знакомый попросил их оформить на свое имя договор лизинга и взять в аренду гаджет. Тот обещал оплачивать счета, а затем переставал выходить на связь.

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