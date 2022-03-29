"Московский патруль": в Москве задержали пекаря, подозреваемого в ограблении булочной

Столичные полицейские задержали бывшего пекаря и его товарища. Их подозревают в ограблении булочной, в которой работал один из соучастников преступления.

Из магазина они украли сейф, в котором хранилось больше 100 тысяч рублей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

