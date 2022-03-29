"Московский патруль": задержаны подозреваемые в краже на 3 млн рублей в Красногорске

Полицейские задержали вероятных домушников, которые орудовали в Красногорске. Их подозревают в краже драгоценностей и сбережений на 3 миллиона рублей в одной из местных квартир.

В ходе обысков в домах задержанных были изъяты многочисленные золотые кольца, цепочки, крестики и часы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

