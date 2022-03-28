"Московский патруль": в столичном метро задержали подозреваемого в краже 30 тыс рублей

Сотрудники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене задержали подозреваемого в краже. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как злоумышленник своим ключом открывает дверь кафе и заходит внутрь. Отключив сигнализацию, он нашел в папках несколько купюр, а остальные вытащил из кассы. Всего из кофейни он похитил 30 тысяч рублей.

Сейчас молодой человек – фигурант уголовного дела о краже. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

