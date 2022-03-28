"Московский патруль": сотрудникам МВД вручили государственные награды

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев поздравил сотрудников центрального аппарата и территориальных органов ведомства с присвоением государственных наград. Награждение прошло в режиме видео-конференции.

Так Орден Почета за проделанную работу получил Александр Николаев, первый замначальника департамента делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций МВД России. Также отмечена работа начальника столичного главка МВД Олега Баранова. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

