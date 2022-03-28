"Московский патруль": в Москве задержали мужчин, подозреваемых в нападении на попутчика

В Москве задержали двух пассажиров такси, которых подозревают в разбое. По версии следствия, пострадавший нашел попутчиков, чтобы добраться домой. Когда компания села в машину, новые знакомые начали угрожать ему ножом и потребовали разблокировать телефон.

Испугавшись за свою жизнь и здоровье, потерпевший выполнил требования. Злоумышленники через приложение банка перевели шесть тысяч рублей на подконтрольный им номер телефона, после чего отдали гаджет и уехали на такси. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

