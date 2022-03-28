"Московский патруль": СК просит арестовать бойца ММА Новоселова

Столичные следователи попросили суд арестовать бойца ММА Максима Новоселова, известного под прозвищем "Безумный Макс", по делу об изнасиловании. По версии следствия, спортсмен надругался над 18-летней девушкой, с которой познакомился в столичном ночном клубе.

Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

