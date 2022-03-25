"Московский патруль": в Москве вступили в силу поправки в закон о благоустройстве

С 25 марта вступают в силу поправки в закон о благоустройстве, которые Московская областная дума приняла еще в начале месяца.

Так, машину могут переместить с помощью эвакуатора, если она брошена во дворе и перекрыла дорогу. Будет ли взиматься штраф? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.