"Московский патруль": в Москве в результате аварии с участием такси погиб пассажир

В Москве в результате аварии с участием такси погиб пассажир. Еще двое человек пострадали. Предполагаемый виновник – водитель такси. С места ДТП он скрылся, но правоохранители обнаружили его дома в нетрезвом состоянии.

Почему машины с шашечками по статистике попадают в аварии чаще? И как контролируют режим работы и состояние здоровья водителей? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.