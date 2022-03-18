"Московский патруль": в Подмосковье сотрудники интернет-магазина украли товар на 2 млн

В Подмосковье полицейские задержали сотрудников интернет-магазина, которые украли 20 игровых видеокарт. Преступление зафиксировали камеры наблюдения, установленные на складе.

Начальник УИиОС ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова рассказала, что двух подозреваемых задержали при попытке реализовать товар в одну из скупок, а третьего – по месту проживания в Подольске. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

