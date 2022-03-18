"Московский патруль": в Москве завершается процесс по уголовному делу Эдварда Била

В Пресненском суде столицы подходит к финалу повторный процесс по уголовному делу о массовом ДТП в центре Москвы. Тогда серьезно пострадала сотрудница Госдумы Мария Артемова.

В прошлом году за аварию пранкера приговорили к двум годам ограничения свободы. Однако прокуратура обжаловала решение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

