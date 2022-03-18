"Московский патруль": полицейские задержали напавших на женщину курьеров

Столичные полицейские задержали курьеров, которые напали на клиентку интернет-магазина и обчистили ее квартиру. Начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин рассказал, что один из подозреваемых начал душить женщину, угрожая ей ножом.

После он надел потерпевшей наручники на руки и ноги и заклеил рот скотчем. В это время в квартиру вбежал второй злоумышленник, который, осмотрев жилое помещение, забрал банковскую карту, на счету которой находился 1,2 миллиона рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

