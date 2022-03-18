"Московский патруль": в Подмосковье арестовали певца Левченко

В Подмосковье арестовали певца Игоря Левченко, которого обвиняют в экстремизме. По данным следствия, артист разместил в социальной сети ролик с призывом убивать российских военных, которые участвуют в спецоперации на территории Украины.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий рассказала, что на допросе обвиняемый признал вину в полном объеме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

