"Московский патруль": суд вынес приговор экс-главе Раменского района за убийство любовницы

Подольский городской суд приговорил бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова к 9,5 годам колонии. Его признали виновным в убийстве своей любовницы Евгении Исаенковой.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области Ольга Врадий рассказала, что следствием проведен большой объем работы по установлению всех обстоятельств произошедшего. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

