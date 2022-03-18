"Московский патруль": в Москве задержали адвоката Романа Королева

В Москве задержали адвоката Романа Королева. Его обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

По данным следствия, адвокат пообещал гражданской супруге своего подзащитного, что сможет передать взятку судье и добиться смягчения наказания. При этом помочь он никак не мог. Взамен он попросил 7,5 миллиона рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

