"Московский патруль": суд оставил без изменения приговор Эдварду Билу

Московский городской суд решил не менять блогеру Эдварду Билу меру пресечения. С ходатайством поместить Била в СИЗО уже во второй раз обратились представители прокуратуры. Отмечается, что подсудимый мог пользоваться интернетом, а это запрещено судом.

Сам блогер заявил, что аккаунты ведут его помощники. В итоге суд отклонил жалобу прокуратуры. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

