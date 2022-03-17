"Московский патруль": в Москве задержали обманувшую пенсионерку на 300 тыс женщину

В Москве задержали вероятную мошенницу, которая обманула пожилую женщину. По словам 87-летней москвички, к ней на улице подошла незнакомка. Она представилась приятельницей ее племянницы и заявила, что родственнице пенсионерки срочно нужны деньги на дорогостоящую операцию.

Начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин рассказал, что пенсионерка передала все сбережения аферистке, после чего та скрылась. Материальный ущерб составил 300 000 рублей. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

