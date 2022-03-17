"Московский патруль": в Подмосковье кассир похитила 8 млн рублей

В Подмосковье полицейские задержали сотрудницу фирмы, которая украла из кассы 8 миллионов рублей. Средства женщина похищала на протяжении месяца небольшими частями.

Подозреваемая рассказала полицейским, что оказалась в долгах после предложения о подработке. По словам начальника УИиОС ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой, неизвестные просили женщину оплатить различные комиссии для вывода средств с электронной площадки. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

