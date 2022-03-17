"Московский патруль": суд начал рассмотрение дела против перекрывавших дороги полицейских

В Москве начали по существу рассматривать уголовное дело в отношении полицейских, которые перекрывали дороги и тротуары столицы, чтобы не мешать съемкам сериала про серийного маньяка. За это, как полагают следователи, бывшие сотрудники МВД брали деньги от создателей картины.

На скамье подсудимых оказались бывший замглавы третьего управления отдела общественного порядка московского УМВД Игорь Файзуллин и бывший замглавы отдела полиции "Китай-город" Дмитрий Смолин. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

